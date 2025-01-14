Menemen Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları yeniden canlandırarak çocukların dijital bağımlılıktan uzak, sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturuyor.

Menemen’de unutulmaz oyunlar yeniden doğuyor

Menemen Belediyesi, ilçedeki ilkokul ve ortaokul bahçelerine seksek, köşe kapmaca, pusula, el ayak oyunu gibi geleneksel oyun çizimleri yaparak geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Proje kapsamında, çocukların kültürel mirası deneyimleyip sosyalleşebileceği alanlar oluşturuluyor. Belediye ekipleri, 10 okulda boyama işlemlerini tamamladı. Şehit Serdar Er Amak Ortaokulu, 100. Yıl İlkokulu, İrfan Erdem Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu gibi okullarda yapılan çalışmalar, çocukların büyük ilgisini çekti. Projenin ikinci aşamasında, Menemen’in köy okullarında da benzer çalışmalar yapılacak.

“Geleneksel oyunlarımızı yaşatıyoruz”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, projenin önemine değinerek şunları söyledi: “Bir zamanlar bizlerin oynadığı oyunları bugünün çocuklarına aktarabiliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Dijital dünyaya kapılmadan sosyalleşmeyi ve birlikte vakit geçirmeyi öğrenmeleri için bu projeyi hayata geçirdik. Bugüne dek 154 yeni çocuk oyun grubunu parklarımıza yerleştirdik, 30 halı saha ve 25 basket potası yaptık, kaykay pisti inşa ettik. Ayrıca Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyünü hizmete açtık.”

Pehlivan, kültürel aktarım ve çocukların mutluluğuna katkı sağlamanın belediyenin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti. Bu çalışmalar sayesinde çocuklar, anne ve babalarının oynadığı oyunlarla tanışarak hem eğlenceli hem de anlamlı bir deneyim yaşıyor. Belediye, projeyi ilçenin tüm köy okullarına yaymayı hedefliyor.