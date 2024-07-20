İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi’nden geçen yolcu treni hemgeçitte bir otomobile çarptı.

Araç içerisindeki 3 kişinin hayatına mal olan kaza ile ilgili ortaya atılan iddialar, kafaları karıştırdı.

Seyir halindeki TCDD yolcu treninin otomobile çarptığı yerde hemzemin geçit olmadığı iddiası kaza mı ihmal mi sorularını ortaya çıkardı.

Hemgeçit olmadığı iddia edilen yolda trafik ışığı, tabela ve bariyer olmaması ile ilgili konuşan şahıslar, yakın zamanda biten bir inşaat firmasının sorumlu olduğunu iddia etti.

Olayın gerçekleştiği yer ile ilgili, "Korumasız bir geçit var; yasaklı bir geçit aslında ve öyle bir geçidin olmaması gerekiyor. Geçmek isteyenin ise kontrollü geçmesi gerekiyor. Işığın bile olmadığı korumasız bir geçit orası. Sadece demiryolu ile patika yol, hemzemin” açıklaması ile geçidin viyadük inşaatları sırasında kamyonların geçişi için açıldığını, inşaatlar devam ederken bir kişi tarafından kontrollü tutulduğu iddia edildi. “Benim bildiğim kadarıyla o geçit, orada viyadük inşaatları sırasında açılmış bir geçitti, kamyonlar geçsin diye. O zaman bir kişi tarafından kontrollü tutuluyordu; tabii inşaatlar bitince başıboş kaldı” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, oluşturulan hemzemine güvenlik önlemleri alınması için başvuru ve ya şikayette bulunulmadığı da iddia edildi.