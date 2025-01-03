2017 yılında İzmir Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan Trafik Polisi Fethi Sekin ve Adliye Personeli Musa Can, şehadetlerinin yıl dönümünde İzmir Adliyesi önünde anıldı. Törene İzmir protokolü, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan katıldı. Anma sırasında Fethi Sekin'in heykeline karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

"Fethi Sekin, kahramanlık abidesidir"

Törende konuşan Başkan Aydın Pehlivan, Fethi Sekin'in İzmir'in simgesi haline gelen kahramanlık hikâyesine dikkat çekerek, "Sekin, 2017'de hain teröristlere karşı canını siper ederek masumları korumuş, tıpkı Hasan Tahsin gibi İzmirlilerin kalbine kazınmıştır. Onun vatan aşkı, nesiller boyunca aktarılacak bir mirastır" diye konuştu. Pehlivan, şehitlerin kahramanlıklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün burada yalnızca bir anma töreni değil, aynı zamanda kahramanlık hikâyelerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyoruz" dedi.

Teröre karşı birlik ve kararlılık mesajları

Anma töreninde İzmir protokolü ve katılımcılar, teröre karşı birlik ve kararlılık mesajları verdi. İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen tören, vatan uğruna can veren kahramanları unutmamak ve mücadele azmini canlı tutmak adına büyük anlam taşıdı. İzmir halkı, Fethi Sekin ve Musa Can'ın kahramanlıklarını ve fedakârlıklarını yüreklerinde taşıyor. Bu anma, hem onların aziz hatırasını yaşatmak hem de vatan sevgisinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak için bir kez daha önemli bir vesile oldu.