Menemen Belediyesi tarafından oluşturulan alanda, veterinerlik, zabıta ve temizlik işleri ekipleri görev yaparak Menemenlilerin güven içinde kurbanlıklarını almalarını sağlıyor.

Menemen Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alacak vatandaşlarla, Türkiye'nin dört bir yanından büyükbaş ve küçükbaş hayvan getiren satıcıları, Gölpark arkasında bulunan eski askeri atış alanında buluşturuyor. Oluşturulan alanda veterinerlik hizmetleriyle hayvanların sağlık durumu kontrol ve takip edilirken, zabıta ekipleri de hayvanlara küpe kontrolü yaparak denetimini sağlıyor. Satıcılar için oluşturulan duş ve tuvalet alanlarıyla birlikte hayvanların içme suyu da yine Menemen Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Mobil kafeterya beğeni topladı

Menemen Belediyesi'nin kurban pazarında hem alıcılar hem de satıcılar için oluşturduğu mobil kafeterya alanı da vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Çay, kahve, soğuk meşrubat, tost gibi ürünlerin satıldığı mobil kafeterya, sıcak havada vatandaşlar için büyük kolaylık sağladı.

Sahte paraya karşı uyarı

Kurban pazarında fiyatları 10 bin liradan başlayan ve bazıları araba fiyatına kadar çıkan kurbanlıkların alım satımları için zabıta ekipleri hem satıcıları hem de alıcıları sahte paraya karşı uyardı. Ekipler, kimsenin mağdur olmaması için para filigranlarına dikkat edilmesini istedi.

"Hemşehrilerimiz için güvenli bir alan oluşturduk"

Kurban pazarına ilişkin bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Vatandaşlarımızın dini vecibelerini sorun yaşamadan yerine getirebilecekleri güvenli bir alan oluşturduk” dedi. Pehlivan, "Kurban pazarımızda ekiplerimiz gereken tüm denetimleri ve çalışmaları büyük bir özveriyle yapıyor. Bayram boyunca da en ufak bir aksamaya mahal vermemek adına ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.