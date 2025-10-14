Menemen’de binden fazla kadın, meme kanserine dikkat çekmek için pembe balonlarla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, sağlıklı yaşam ve erken teşhisin önemine dikkat çekti.



Pembe Balonlarla Farkındalık

Menemen Belediyesi, Menemen Kaymakamlığı, Menemen İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi’nin ortak düzenlediği etkinlikte kadınlar, Menemen Stadyumu’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Katılımcılar, “Erken teşhis hayat kurtarır” ve “Hayata zaman tanıyalım, hareketli yaşayalım” yazılı dövizler taşıdı.

Filiz Pehlivan Öncülüğünde

Etkinliğe Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın eşi Filiz Pehlivan öncülük etti. Kadınlar, yürüyüşün final noktası olan Cumhuriyet Meydanı’nda pembe balonları gökyüzüne bırakarak görsel bir şölen oluşturdu.

Zumba Masterclass Etkinliği

Yürüyüşün ardından zumba eğitmeni Didem Zeybek eşliğinde düzenlenen masterclass, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik, meme kanserine karşı bilinçlenme ve dayanışma mesajı verdi.