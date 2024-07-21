Olay, sabah saatlerinde İzmir'in Menemen ilçesi İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Gürbüz (53) ve Döne Gürbüz (61) çifti, bir süre önce kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirmişti. Ancak M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine dönmüştü. M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz, çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir'i tabancayla vurarak öldürmüştü. Alican Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cinayet sonrası M.D. ve ailesi, geçen yıl İzmir'in Menemen ilçesine taşındı. Bu olayın ardından, eski damatlarının yakınları, ailenin peşine düştü. Bugün sabah saatlerinde, kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen saldırganlar, Ali ve Döne Gürbüz çiftine simitlerle evlerine dönerken tabancayla defalarca ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybetti, saldırganlar ise kaçtı.

Yakalama çalışmaları başlatıldı!

Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatıldı. Çiftin cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.