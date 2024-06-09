FT Lotus Thermal Trademark Collection by Wyndham’ın açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı’nın eşi Pervin Ersoy, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Keremcem Dürük-Sena Seçen, Özge Özacar, İlker-Dilay Aksum, Aslıhan Hünel-Savaş Yurtsever,Sinan Akçıl, Meyra Ilıcak, Özgür Özgülgün, Büşra Pekin, Bilge Kuru gibi ünlü isimler katıldı.

“Geçmişin İzinden Gittik”

Arazisinde yaptırdığı incelemeler sonucunda termal su bulduklarını açıklayan otel sahibi iş insanı Ayhan Turan, “Tarihin çok eski dönemlerinde burada yer altı ve termal su kaynaklarının mineral bakımından çok zengin olduğunu öğrendik. Bölgedeki arazimizde yaptırdığımız araştırmalar sonucunda bin 250 metre derinlikte 49 derecelik termal su ortaya çıktı. Arazideki incelememizin neticesi de bizleri çok heyecanlandırdı. Menemen’de keşfettiğimiz termal suyu Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla ve yerli yabancı ziyaretçilerle buluşturabilmek adına bu yatırımı yaptık. Termal suyun doğal gücünü ve şifasını kalite ve konforla birleştirebilmek için de FT Lotus Thermal Trademark Collection by Wyndham projesini hayata geçirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz ve attığımız bu önemli adımın insanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak daha iyi hissetmelerine yardımcı olacağını umuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

FT Lotus Thermal Trademark Collection by Wyndham’ın açılış fotoğrafları için;

https://www.haberekspres.com.tr/foto-galeri/menemende-sifali-su-wyndham-hotels-resorts-kalitesiyle-bulustu