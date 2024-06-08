CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey arbedeye ilişkin açıklamasında, bir meclis üyesinin darp edildiğini ve sivil korumaların meclis üyelerini tehdit ettiğini belirtti.

Çevik kuvvet barikatı

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Hüseyin Özbey, "Bugün Haziran Ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirmek üzere İlçe Yöneticilerimiz ve CHP’li meclis üyelerimiz ile birlikte belediye binası önüne gittiğimiz zaman çevik kuvvetin barikatı ile karşı karşıya kaldık" dedi.

Meclis üyelerine darp ve tehdit

Belediyenin adeta bir hapishaneye çevrildiğini vurgulayan CHP'li Özbey, "Çevik kuvvet bizleri içeri almadı. Meclis üyelerimizden de kart istedi. Ardından yukarıdan gelen bir talimat doğrultusunda bizler belediye binasına alındık. Meclis salonunun bulunduğu kata çıktığımızda sivil korumalarla karşılaştık. Bu sivil korumalar meclis üyelerimizi tehdit etmişlerdir. Meclis Üyemiz Nursel Katipoğlu darp edilmiştir. Meclis üyemiz Ali Evgi’ye karşı, ‘haddini bil’ ifadeleriyle de gözdağı verilmiş ve meclis üyelerimizin can güvenliği tehlike altına girmiştir" diye konuştu.

Personellere talimat!

Meclis öncesinde belediyede görev yapan personellere ‘16.30’a kadar belediyeden çıkın’ talimatının verildiğini aktaran Özbey, "Belediye binası bir kamu kurumudur. Belediyeyi babasının çiftliği zanneden AKP zihniyeti bugün demokrasiyi ayaklar altına almıştır. Sivil korumalarla belediye bütçesini yani halkın vergilerini kullanmakla kalmadı kamu kurumu zarara uğrattılar" ifadelerine yer verdi.

Özbey açıklamasının devamında, "Seçim öncesi Menemen sokaklarını arşınlayarak, ‘işçi dostuyum’ söylemleriyle nutuk atanlar bugün yüzlerce işçinin ekmeği ile oynadı. İşçilerin direnişi karşısında çevik kuvvet ile belediyeye giren AKP’li meclis üyelerine ve Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a sesleniyoruz; korkunun ecele faydası yok! Meclise katılmama mazereti bile okunmadan halktan kaçmaya çalışanların halka hesap vereceği günler gelecektir! İşçilerimiz haklı ve hakkını alıncaya kadar direnişi sürdürecek. Kamu kurumları sizin babanızın çiftliği değil. Bizler işçiler ile yan yana omuz omuza dayanışmayı sürdüreceğiz. Mutlaka kazanacağız!" dedi.



Çağan'a dayanışma teşekkürü



Öte yandan Özbey, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağan'a da işçi direnişe verdiği destekten ötürü teşekkür etti.