İzmir’in Menemen ilçesinde bir düğün salonu girişinde devrilen dekoratif kemer sonucu Doktor Mehmet Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak düğün salonunun işletmecisi İsmet Ceylan (29) ve babası G.C. (56) hakkında, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame hazırlandı. Anne N.C. (54) ise takipsizlik kararı aldı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 25 Mayıs günü saat 13.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi’ndeki düğün salonunda yaşandı. Anaokulu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan Baltacı çifti, salon çıkışında bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin altında kaldı. Çiftin kızı kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri, Baltacı çiftini enkazdan çıkararak hastaneye kaldırdı. Mehmet Baltacı müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Güler Baltacı ise İzmir Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Çift, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Olay anı, düğün salonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çiftin kızlarıyla kapıya yöneldiği ve rüzgar nedeniyle ağaçların savrulduğu görüldü.

Soruşturma ve bilirkişi raporu

İşletmeci İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. olay günü gözaltına alındı. İsmet Ceylan tutuklanırken, anne ve baba adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporunda, dekoratif taş duvarın amaç dışı kullanıldığı, taşıyıcı özelliğinin yetersiz olduğu ve brandanın çelik halatlarının güvenli şekilde bağlanmadığı tespit edildi. Kazanın önlenebilir olduğu, tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle meydana geldiği vurgulandı.