Menemen çömlekçiliği, Özbekistan’da düzenlenen uluslararası el sanatları festivalinde iki kategoride ikincilikle ödüllendirildi. Menemen heyeti, Kokand ve Rishton şehirleriyle kültürel ve ekonomik iş birliği protokolleri imzaladı.

Uluslararası Festivalde Menemen Standı Ödüllendirildi

Özbekistan’ın Kokand ve Rishton şehirlerinde gerçekleşen festivalde, Menemen standı “En İyi Stant” ve “En İyi Ürün” kategorilerinde ikincilik ödülleri kazandı. Etkinlikte İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü, akademisyenler ve Menemen Belediyesi’nden Ar-Ge sorumlusu hazır bulundu.

Menemen’in çömlek ustaları Deniz Pottery ve Aselsander Derneği, Türkiye’yi temsil eden katılımcılar arasında yer aldı. Festival, renklerin zanaatla buluştuğu, 70 ülkenin el sanatlarıyla temsil edildiği uluslararası bir platform sundu.

Kardeş Şehir ve Kültürel İş Birliği Protokolleri

Menemen heyeti, festival kapsamında Kokand Valisi ve Rishton yetkilileriyle bir araya gelerek önemli görüşmeler yaptı. Kokand ile kardeş şehir ön protokolü, Rishton ile de kültürel iş birliği iyi niyet mektubu imzalandı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Bu temaslar sadece diplomatik değil; Menemen halkına doğrudan katkı sunacak kültürel ve ekonomik açılımların kapısını aralayan stratejik görüşmelerdir” dedi.

Menemen’i Kültür ve Zanaat Şehri Olarak Konumlandırmak

Başkan Pehlivan, “Menemen’i sadece üretim yapan bir şehir değil, kültür taşıyan bir şehir olarak konumlandırmak istiyoruz. Festival bize uluslararası kardeşlik zemininde kültürümüzü taçlandırma fırsatı sundu” ifadelerini kullandı.

Festivalin meyvelerinin toplanmaya başladığını belirten Pehlivan, çömlekçiliğin uluslararası alanda Menemen’in adını duyurduğunu vurguladı.