Menemen Belediyesi, ilçede sosyal hayatı canlandıracak yeni adımlar atmaya devam ediyor. İlçenin merkezinde yer alan Şehir Parkı ve Kent-2 bölgelerinde iki yeni kafe restoran açılış için gün sayıyor. Bu yeni mekanlar, Menemenlilerin misafirlerini güvenle ağırlayabilecekleri modern adresler olarak hizmet verecek.

Heyecan verici yenilikler

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın, “Gelip geçilen değil, yaşayan, yaşanan ve tercih edilen ilçe olacağız” vizyonu doğrultusunda yürütülen yatırımlar hızla sonuçlanıyor. Şehir Parkı içindeki şık tasarıma sahip kafe restoranın kaba inşaatı ve iç tasarımı tamamlandı. Kent-2 bölgesindeki yeni kafe restoran ise, modern mimarisi ve ferah verandalı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Mahallelerde yaşam kalitesi artıyor

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, ilçede sosyal yaşamı zenginleştirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Pehlivan, Menemen’in İzmir'in cazibe merkezlerinden biri haline geldiğine işaret ederek, “Belediye sınırlarımız içerisindeki mahallelerde yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu iki kafe restoran, hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin keyifle vakit geçirebileceği alanlar olarak tasarlandı. Ayrıca kütüphanelerimiz de hızla ilerliyor. Menemen, hem yaşayan hem de yaşanan bir şehir olmaya devam edecek” dedi.