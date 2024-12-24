Menteşe Belediyesi, yoğun yağışların yol açtığı su baskını, taşkın ve gider tıkanmaları gibi olumsuz durumlarla mücadele ediyor. Ekipler, ilçedeki etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Su baskınlarına anında müdahale

Menteşe’de etkili olan aşırı yağışlar, başta Kötekli, Bayır, Yerkesik, Orhaniye ve Yaraş mahallelerinde su baskınları ve taşkınlara yol açtı. Menteşe Belediyesi ekipleri, ilçede mahsur kalan araçlara ve tıkanan giderlere müdahale ederek, olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Başkan Köksal: “Halkımızın yanındayız”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara anında müdahale ettiklerini belirterek, “Ekiplerimiz, yağmur nedeniyle yaşanan çeşitli olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulunarak hemşehrilerimizin mağdur olmasını önlemeye çalışıyor. Tüm gücümüzle halkımızın yanındayız” dedi.

İhbarlar için iletişim numaraları

Menteşe'deki aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskınları, sel ve taşkınlar hakkında ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, 0 252 214 48 80 numarasından Menteşe Belediyesi’ne, 444 48 01 numarasından ise MUSKİ Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecekler.