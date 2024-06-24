Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi ise yoldan geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs şoförü yaptı. Otobüs şoförü, araç içinde bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale ederek ilk alevleri kontrol altına aldı. Daha sonra Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını tamamen söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangının araçtaki elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıktığını belirledi.

Olayda facia önlenirken, yangının çevreye sıçramadan kontrol altına alınmasıyla daha büyük bir zararın önüne geçildi. Yangınla ilgili detaylı inceleme ise devam ediyor.