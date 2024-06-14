Yerkesik Mahallesi’nde 20 dönümlük alanda yapılan çalışmalarda toplam 5 ton karakılçık buğdayı hasat edildi.

Hem sağlıklı hem yerli

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, hasat çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ve Bodrum Belediyemiz ile ortak yürüttüğümüz bu projenin amacı, kaybolmaya yüz tutmuş olan karakılçık buğdayının üretimini yeniden arttırmaktır. Geleneksel tarım yöntemleriyle ürettiğimiz bu buğday, hem sağlıklı hem de yerli bir tohum olması açısından büyük önem taşıyor" dedi.