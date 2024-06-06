Yangın, Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi Soda mevkiinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler hızla bölgeye sevk edildi.

Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Yangının orman arazisine yakın bir bölgede çıkması nedeniyle büyük bir tehlike arz etti. Ancak ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, yangının daha büyük bir alana yayılmasını önledi.

Başarılı müdahale ve soğutma çalışmaları

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi, olası bir felaketin önüne geçti.