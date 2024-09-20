Menteşe Belediye Başkanı ve şehir plancısı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve diğer parti temsilcileriyle birlikte Bozyer, Kuzluk ve Esençay mahallelerine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde mahalle sakinleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan heyet, bölge halkının taleplerini dinledi ve çözümler üretti.

“Adil Hizmet Anlayışıyla Hareket Ediyoruz”

Esençay Mahallesi'nde yaptığı konuşmada Başkan Köksal, “Daha önce defalarca geldiğim Esençay’da bu kadar sıcak bir karşılama görmek beni çok mutlu etti” dedi. Köksal, muhtarlarla güçlü bir iletişim kurduklarını belirterek, mahallelerdeki ihtiyaçların hızla karşılanması için çalıştıklarını söyledi. Köksal, “Meydandaki çeşmeyi hızlıca yapacağız, büst taşınacak, arazi yolları için greyder gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

“Kentte Ne Varsa Kırsalda da Olacak”

Başkan Köksal, kent merkezi ve kırsal mahalleler arasında hizmet dengesini sağlamak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Kırsalda yaşayan çocukların da kent merkezindeki çocuklar gibi tüm imkânlardan faydalanmasını istiyoruz" dedi. Köksal, tiyatro ve sinema gösterileri gibi sosyal etkinliklerin yanı sıra kadınlara yönelik sağlık taramaları da düzenlediklerini ifade etti. “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, hizmetlerin mahallelere ulaşmasında en büyük destekçimiz” diye ekledi.

Mahalle Muhtarlarından Talep ve İstekler

Ziyaret sırasında Bozyer Mahalle Muhtarı Atakan Yılmaz, Kuzluk Mahalle Muhtarı Şevket Öztürk ve Esençay Mahalle Muhtarı Edip Demirel, bölge halkının ihtiyaçlarını Başkan Köksal ve Başkan Aras’a ileterek çözüm talep ettiler.