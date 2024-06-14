Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye hızla müdahale eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, çok sayıda yer ve hava aracını seferber etti. Ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılma riski taşıyor.

Yer ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ederken, hava ekipleri de söndürme çalışmalarına aktif olarak katılıyor. Helikopterler ve uçaklar, yangının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla aralıksız olarak su atışı yapıyor.

Yangının söndürülmesi için bölgedeki çalışmalar tüm hızıyla sürerken, yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bölgedeki orman yangını söndürme ekipleri, yangının kontrol altına alınması için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmesi için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Yangının çıkış nedeni hakkında ise araştırmalar sürüyor.

Vatandaşların dikkatli olmaları ve yangın riski taşıyan bölgelerde ateş yakmamaları konusunda uyarılar yapılırken, yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.