Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sahipsiz sokak köpeklerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Can Dostlar Farkındalık Fotoğraf Sergisi' büyük ilgi gördü. Yalabık Parkı’nda açılışı yapılan sergi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarına ve sahiplenilme ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Açılışta konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, sokak hayvanlarının toplumun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Köksal, "Sokak hayvanları bizim can dostlarımız. Mahallelerimizde, sokaklarımızda ve evlerimizde onlarla birlikte yaşıyoruz. Onlar evimizin bir bireyi gibiler ve bizim için çok kıymetliler. Bu serginin Menteşe'de farkındalık oluşturmasını diliyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise serginin sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Aras, "Vatandaşlarımızın bu can dostlarımızı sahiplenmesi gerekiyor. Belediyeler olarak bu tür farkındalık çalışmalarına ağırlık verip, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonuna yatırım yapacağız" şeklinde konuştu.