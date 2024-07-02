Muğla'nın Menteşe ilçesinde Rıfat Ayaydın Caddesi'nde 48 AG 586 plakalı bir otomobil ile Cevizli Sokak'tan gelen 48 P 9905 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, Menteşe Devlet Hastanesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Sağlık ekiplerinin açıklamasına göre, yaralıların durumlarının hafif olduğu belirtildi.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.