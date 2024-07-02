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Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ancak ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Muğla ’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi ’nde tarım arazi sinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Dumanı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

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