Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi’nde tarım arazisinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Dumanı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ancak ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.
Editör: Simge Akbulut