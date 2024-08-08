Yarışmacılar, yarışma süresince İstanbul'da özel bir otelde veya konaklama tesisinde kalıyorlar. Bu tesisler, yarışmanın çekim dönemi boyunca yarışmacılara konforlu bir yaşam alanı sağlamak için özenle seçiliyor.

Gizli tutuluyor

Ancak, yarışmacıların kaldıkları otelin veya tesisin tam olarak nerede olduğu genellikle gizli tutuluyor. Bu, yarışmacıların gizliliğini koruma ve medya etkilerinden uzak kalma amacı taşıyor. Bu nedenle, detaylar hakkında bilgi verilmemekte ve konaklama yeri halkla paylaşılmamaktadır.