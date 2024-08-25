Dr. Ali Şahan, Meral Akşener ile çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından sponsorlu bir reklam olarak paylaştı, bu durum sosyal medyada geniş yankı buldu.

Birçok ünlü ismin tercih ettiği Dermatolog Dr. Ali Şahan, Meral Akşener ile çekilmiş fotoğrafını Instagram üzerinden "İyi ki geldiniz" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, sponsorlu bir içerik olarak sosyal medya kullanıcılarının karşısına çıktı. Akşener’in, geçtiğimiz aylarda Dr. Şahan’ın kliniğinde yüzüne bazı estetik müdahaleler yaptırdığı biliniyor.

Estetik Müdahaleler Gündem Yarattı

Siyaset dünyasında uzun yıllardır aktif olan Meral Akşener'in estetik yaptırdığı haberi, daha önce medyada yer bulmuştu. Bu gelişmenin ardından Akşener’in estetik doktoru ile çekilen fotoğrafının reklam olarak kullanılması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.