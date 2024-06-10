İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşmenin ardından dikkat çeken hamlelerine devam ediyor. Akşener'in, İYİ Parti'den bile gizlediği Saray'daki "sır" görüşmesinin ardından Ankara'da bir çalışma ofisi kuracağı öne sürülmüştü. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Akşener bu planı hayata geçirme yolunda ilk adımını attı.

Çankaya’da Yeni Ofis

Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttu. Taşınma işlemi bugün başladı. Bu yeni ofis, Akşener’in siyasi çalışmalarını daha yakından takip edebilmesi ve etkili bir şekilde sürdürebilmesi için stratejik bir konumda bulunuyor.

Görüşme ve Sonrası

Uzun bir süredir medyada gözükmeyen Meral Akşener, 3 Haziran'da eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmıştı. Saç rengini değiştirdiği görülen Akşener, 5 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından Akşener’in atacağı adımlar merak konusu olmuştu.

'5 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE GEÇECEK' İDDİASI

Cumhuriyet, Saray'daki görüşme sonrası Akşener’e yakın bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçeceğine ilişkin iddiaların parti kulislerinde konuşulanlar arasında yer aldığını yazmıştı. Buna göre, İYİ Parti'de üst düzey bir yetkili, yaklaşık beş İYİ Partili milletvekilinin yeni anayasa sürecinde AK Parti’ye geçeceğini öne sürdü. Yetkiliye göre, bu isimler arasında İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da bulunuyor. Akburak, “Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir” demişti. (CUMHURİYET)