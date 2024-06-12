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"12 Haziran 2024 tarihinde yapıla kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz 'beyefendi'nin; 'Kurucu Genel Başkan' olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından inidirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım."

Meral Akşener , yazıda şunları söyledi:

Hakan Fidan ve Rus lider Putin görüşmesinde neler konuşuldu?

Hakan Fidan ve Rus lider Putin görüşmesinde neler konuşuldu?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, İYİ Parti'nin kapalı grup toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un, “Cumhurbaşkanını ziyaretinden ötürü Akşener’in fotoğraflarını parti binalarından indirelim” önerisinde bulunduğu belirtiliyor. Bu öneri üzerine Akşener, bugün İYİ Parti'ye yazı göndererek, “Fotoğraflarımı indirin” talimatını verdi.

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