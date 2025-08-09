Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında ortaya atılan iddialara yönelik uzun süredir sessizliğini korurken, Oda TV’ye yaptığı açıklamayla sert yanıt verdi.

Mehmetçik Vakfı’na ait İstanbul Marmara Otoyolu üzerindeki benzin istasyonu ve dükkanların İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak tarafından alınmak istendiği ve bu talebin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kendi referansıyla iletildiği yönündeki iddiaları “Kesinlikle yalan” diye kesin bir dille yalanladı.

“Siyasetin hiçbir alanında yokum, artık bıktım” diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Güzel kardeşim ben artık bıktım, ben evimdeyim. Tüm siyasi genel başkanlarla karşılaşırsak sadece selamlaşan biriyim, ötesinde herhangi bir görüşmem yoktur. Yıllar boyunca yapmamışım da şimdi mi yapacağım? Bir irtibatım yoktur, kim yaptıysa bilmiyorum, ilk defa sizden duydum.”

Geçmişte hakkındaki başka çarpıcı iddialara da değinen Akşener, “Mesela içimi çok acıtan bir şey var; Ekrem İmamoğlu’ndan oğlumun 360 milyon euro çaldığı, bu paraları Fransa’ya götürdüğü iddia edildi. Bu sözleri Cemal Enginyurt söyledi. Peki bu iddialar neden şimdi gündeme geldi? Yazık, günah… 30 yıllık siyasi hayatımda para ile hiçbir alakam olmamıştır” dedi.

Kadın bir siyasetçi olarak para ve çıkar ilişkilerinde bulunmadığını vurgulayan Akşener, “Siyasetin içerisindeyken hakkımda söylenmeyen şeyler, siyaseti bıraktıktan sonra söylenmeye başladı. Çünkü bana vurmanın bedeli yok. Kim vurursa vursun, bedeli yok. Ama Allah büyüktür. Kendi kurduğum partiyi kendi isteğimle bırakan tek genel başkanım. Nereden çıkıyor bu dedikodular, bilemiyorum. Siyaseti bıraktım ama dedikodular bitmedi” diye konuştu.

Meral Akşener’in bu sözleri, siyaset gündeminde uzun süredir konuşulan iddialara net ve kararlı bir cevap olarak değerlendiriliyor.