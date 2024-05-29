Meral Akşener, İYİ Parti’nin son kurultayında duygusal bir veda konuşması yaparak siyaset sahnesinden ayrıldı. Ancak, Akşener’in uzun süredir sessizliğini koruduğu ve partililerin kendisine ulaşmakta zorlandığı belirtiliyor. Sosyal medya hesapları üzerinden gündeme ilişkin paylaşımlar yapılmasına rağmen, Akşener’in siyasete geri dönmeyeceği kesin gözüyle bakılıyor.

Genel Merkezde eşyaları yerinde

Kırgınlıklar ve Ulaşılamama Sorunu: Parti kaynaklarına göre, İYİ Parti içindeki bazı üyeler Akşener’e kırgınlıklarını iletmek istese de ona ulaşamıyor. Akşener’in cep telefonu hattını kapattığı ve bir süre sonra yeni bir hat alacağı öne sürülüyor. Ancak, parti genel merkezinde Akşener’e ait eşyalar ve fotoğraflar hala yerinde duruyor.