İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleştirilen “Mercek-23” operasyonları sonucunda silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara büyük bir darbe vurulduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, 5 gün süren operasyonlarda toplamda 2 bin 269 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

81 ilde eş zamanlı operasyonlar

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 81 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda birçok illegal silahın ele geçirildiğini vurguladı.

Suç örgütleriyle mücadele kararlıyız"

Yerlikaya, operasyonların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, bu süreçte görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Ayrıca, ruhsatsız silah temin eden suçluların adalete teslim edilmesi için mücadelenin süreceğini ifade etti. “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, karanlık düzenlerini sürdüren suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.