79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından, gazeteci Musa Özuğurlu’nun yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tayfur’un ölümü sanat camiasını ve hayranlarını derinden üzüntüye boğarken, Özuğurlu’nun sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Merdan Yanardağ’dan tepki ve özür açıklaması

TELE1 TV Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur’un vefatına dair yaptığı yorumların maksadını aşan bir içerik taşıdığını belirterek açıklama yaptı. Yanardağ, Özuğurlu'nun amacının hakaret olmadığını ancak algının bu yönde oluştuğunu ifade etti. “Kurumumuz adına değerli sanatçının yakınları ve sevenlerinden özür diliyoruz” diyen Yanardağ, Tayfur’un anısına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “Adı geçen program hakkında yeni bir düzenleme yapılacağını” açıkladı.