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Eve giren ekipler, İbrahim Yaray’ı hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonrası Yaray’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Yaray’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan 6 katlı sitenin 3. katında meydana gelen olayda, İbrahim Yaray’ı telefonla arayan oğlu uzun süre ulaşamayınca oturduğu siteye gitti. Kapı açılmayınca oğlunun ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının içeriden kilitli olması nedeniyle itfaiye görevlileri merdiven yardımıyla balkondan içeriye girdi.

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