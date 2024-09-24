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Akhisar'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda zehir taciri olduğu belirlenen G.Y. (61) isimli kadın, sentetik ecza haplarıyla birlikte yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hacıishak Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenleyerek 383 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Operasyon sırasında gözaltına alınan G.Y., emniyete götürülürken yaşlı kadının merdivenleri çıkmakta zorlandığı görüldü.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 61 yaşındaki bir kadın 383 adet sentetik hap la yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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