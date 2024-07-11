Çatısı altında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Karne Medya Grubu yayın organı www.haberekspres.com.tr için yazmamı istediklerinde mutlandım-mutlu oldum.

Zira, 1968 yılında gazetecilik mesleğine başladığım Çanakkale Devrim Gazetesi’nden sonra kamu görevine başladığım 1973 yılından bu yana, çok yazı yazdım, ama köşe yazısı yazmadım. Köşe’de, “Köşe”ye yazmadım. Yazdıklarımın hepsi ortada-ortalıktaydı.

Zaman zaman gazeteci dostlardan “yazmam” konusunda bazı istekler olduysa da sıcak bakmadığımı söyledim, yazmadım.

Çünkü ben 17 yaşımdan bu yana şiir ve öykü yazmayı sevdim, seviyorum. İlk deneme öyküm, “Festivalden Arta Kalan” 1968 yılı Ağustos ayında yayınlandı ve o tarihte bana “Matbaa Mürekkebi” bulaştı, dolaysıyla gazetecilik mesleğim de o zaman başladı. O yıllarda Devrim Gazetesi’nde muhabirlik, günlük yazıların yanı sıra, yöneticiliğini yaptığım Sanat-Edebiyat sayfasında şiirlerim yayınlandı.

Aradan geçen bu kadar zamanda,; Basın/Halkla İlişkiler Almanağı (1986), Karam Seni Yüreğimde Çarmıha Gerdim (Şiir, 3 Baskı, 3.000 adet), Düğüm Attım Sabahlara (Şiir, 2 Baskı 2.000 adet), Sensiz Zamanlarda (Şiir, 1.000 adet), Yüreğimdeki Çizikler (Şiir, 1.000 adet), Kıymıjı Balık Dedemin Yarısı (Öykü, 1000 adet) yayınlandı. Bunlardan Kıymıjı Balık Dedemin Yarısı ile Yüreğimdeki Çizikler’in dışında kalanların baskıları tükendi.

Bu yüzdendir, yazı dilim ağırlıklı olarak şiir ve öykü dili olarak şekillendi.

Bu nedenle de bundan sonraki yazılarımda; konuları bazen şiir diliyle bazen de öykü kurgusuyla sizlere aktaracağım.

Ancak, yazılarımda siyasi konulara-tartışmalara girmeyeceğim.

Rengimi belli etmekten korktuğumu düşünmeyin, lütfen.

Benim siyasi rengim yok!

Ben, katıksız Atatürkçü, Cumhuriyet’e ve değerlerine sadık bir yurttaşım.

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Bundan sonra sözlerim, söyleyeceklerim, yazacaklarım¸ günlük yaşamımda yaşarken rahatsız olduğum olaylar ve o olayların yaşanmasına neden olanlarla, olumsuzlukları giderecek, düzeltilecek olanlaradır.

Yadırgadığım, garipsediğim , önemsediğim konuları sizlerle paylaşacağım…

Satırlarda yaşayacağımız dostluklara, dostlara MERHABA!..