EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nde 12-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Gençler Türkiye Kürek Kupası ve Masterler Yarışları için kulvar kurulum çalışmaları devam ediyor.

TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, birkaç ay içerisinde Meriç Nehri'nde çok sayıda organizasyon düzenleneceğini söyledi.

Meriç Nehri'nde kürek parkurunun ilk resmi sınavını hafta sonu gerçekleşecek Gençler Türkiye Kürek Kupası ve Masterler Yarışları'nda vereceğinin altını çizen İba, "Ağustos ayında bir organizasyon daha var, eylül ayında hem Avrupa Kürek Şampiyonası hem de Balkan Kürek Şampiyonası yapılacak. Milli takım elemesinin yanında kürek kulüplerinin kampları da var. " diye konuştu.



İba, ilk şampiyona için nehirde çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.

Genişliği 251 metre olan Meriç Nehri'ne 9 parkur kurulduğunu belirten İba, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"4 biniş iskelesi, madalya iskelesi kuruldu. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınındaki başlama parkuru ile Meriç Köprüsü yakınındaki bitirme parkuru ile su içindeki parkurlama işlemleri neredeyse bitti. 'Çok az bir iş kaldı.' diyebiliriz. Hakem takip botlarından kullanılacak yardımcı ürünlerin tamamının nakli, Türkiye Kürek Federasyonunca gerçekleştirildi. Alandaki bütün temizlik çalışmaları yapıldı, sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütün sistemler kuruldu. Heyecanla sporcularımızın geleceği günü bekliyoruz. Burası artık resmi olarak bir Türkiye parkuru. Bütün amacımız dünyanın gözünü buraya çevirmek, Avrupa Şampiyonası'nda yapacağımız ev sahipliğini dört dörtlük yapmak ve görücüye çıktığımız bu dönemde hiçbir eksiğimiz olsun istemiyoruz. Bu zamanda yaptığımız yarışmalar, bu işin de bir provası olacak."







- Yarışlar hakkında

Program, 12 Temmuz Cuma günü eleme yarışlarıyla başlayacak.

Organizasyonun ikinci günü 13 Temmuz Cumartesi, yıldız erkekler, yıldız kadınlar ve küçük erkekler ile master erkekler, master kadınlar ve master mix yarışları, programın son günü 14 Temmuz Pazar ise genç erkekler, genç kadınlar, küçük kadınlar ile master erkek, master kadın ve master mix kategorilerinde yarışlar olacak.

Yarışlara, Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2024 yılı vizesi olan ve http://www.tkf.gov.tr/1/yarismakategorikatilimformu-5825.aspx formunu dolduran sporcular katılabilecek. "Yarışma Kategori Katılım Belgesi" çıkarılan sporcular ise bu belgelerini ibraz ederek yarışa dahil olacak.

Her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya, 15 yaş altı erkekler (KE), 15 yaş altı kadınlar (KK), 17 yaş altı erkekler (YE), 17 yaş altı kadınlar (YK), 19 yaş altı erkekler (GE) ve 19 yaş altı kadınlar (GK) kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere ise kupa verilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun organize ettiği yarışın onur kurulunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve TED Edirne Koleji ve Kürek Kulübü Kurucusu Nesim İba yer alıyor.