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Müsabakaları Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, kulüplerin temsilcileri ve sporcuların yakınları ve vatandaşlar izliyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu

Türkiye'nin olimpik standartlardaki tek parkuru Meriç Nehri'nde birinci gün yarışlarında masterler, 17 yaş altı yıldız erkekler, 17 yaş altı yıldız kadınlar, 15 yaş altı küçük erkekler kategori lerinde 188 sporcu yarışacak.

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