Edirne'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların yetersiz olması nedeniyle debisi düşen Meriç Nehri'ne 600 bin metreküp su salınacak. Valilik, çeltik tarlalarının susuz kalmaması için acil önlemler aldı.

Meriç Nehri'ne acil müdahale

Edirne'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgede yağış miktarının düşük olması nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi önemli ölçüde azaldı. Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de, özellikle çeltik ekiminin yoğun olarak yapıldığı İpsala ve Enez ilçelerinde su kaynakları kritik seviyelere düştü.

Su salımı kararı

Edirne Valiliği, bu duruma müdahale etmek amacıyla, Karaağaç Mahallesi'nde Meriç üzerinde kurulu bulunan Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali'nden nehre su salımı yapılacağını açıkladı. Alınan kararla, nehre 600 bin metreküp su salınacak, bu sayede çeltik tarlalarının susuzluk tehlikesi azaltılacak.

Neden su salınıyor?

Valilikten yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgemizdeki yağış miktarlarının düşük olması nedeniyle Meriç Nehri su debisinin düşmesi ve su seviyesinin giderek azalmasından dolayı İpsala ve Enez ilçeleri başta olmak üzere; Meriç, Uzunköprü ve Edirne merkez ilçelerinde çeltik üreticilerinin yaşadığı sorunların çözülmesi için su salımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Tam zamanlı kapatma ve kademeli sulama

Valilik, havzada tam zamanlı kapatma ve kademeli sulamaya geçileceğini duyurdu. Su yönetimi valilik ve ilçe kaymakamlıkları koordinasyonunda DSİ ve il-ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından yürütülecek. Bu kapsamda, Meriç Nehri'nden su yönetimi planlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Çeltik üreticilerinin umudu

Çeltik üreticileri, bu su salımı ile rahat bir nefes almayı umut ediyor. Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin arttırılması, çeltik tarlalarının sulanması için hayati önem taşıyor. Bu önlem, Edirne'nin tarımsal üretimini koruma adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.