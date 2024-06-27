Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri, Meriç'te kaybolan 62 küçükbaş hayvanı drone ile buldu ve sahibine teslim etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Meriç ilçesi Subaşı beldesinde ikamet eden A.E. isimli vatandaş, 62 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarmaya bildirdi. Bildiri üzerine harekete geçen Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri, kayıp hayvanları aramak için drone destekli arazi arama tarama çalışması başlattı.

Yoğun çalışmalar sonucunda arazide başıboş şekilde dolaşan 62 küçükbaş hayvan tespit edildi. Hayvanlar, sahibine teslim edilerek kayıp hayvan vakası çözüme kavuşturuldu.