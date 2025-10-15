A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral, Gürcistan karşısında attığı 2 golün ardından duygularını paylaştı: “Küçük bir çocukken sokakta top oynarken bunun hayalini kuruyordum. Çok mutlu ve gururluyum.”

Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 2 gol atan Merih Demiral, basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

“Küçük bir çocukken ve sokakta top oynarken bunun hayalini kuruyordum. O yüzden Allah bana bunu nasip etti. Çok mutlu ve gururluyum. Harika bir atmosfer vardı. Bütün Kocaeli taraftarına teşekkür ederim. Güzel anılar yaşadık, inşallah Dünya Kupası’na katılırız” dedi.

"Kocaeli’de oynanması için başkana baskı yaptık"

Merih Demiral, maçın Kocaeli’de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na baskı yaptıklarını belirterek, “İbrahim başkana biraz baskı yaptık maçın Kocaeli’de oynanması için. O yüzden onun hakkını verdik. Bizi de mahcup etmediler” ifadelerini kullandı.

Hedef Dünya Kupası

2 gol atan oyuncu, Türkiye’nin puan farkını 6’ya çıkardığını ve hedeflerini şu sözlerle açıkladı:

“Bu şekilde oynarsak diğer maçlarda da çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Sahaya gereken karakteri koyduk. Çok gururluyum. Diğer 2 maçta da iyi performans gösterip Dünya Kupası’nda olacağız inşallah.”

Hakan Çalhanoğlu ile uyum

Demiral, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’nun kendisine attığı toplarla gol pozisyonlarına girdiğini belirterek, “Hakan abi sağ olsun, kafama atıyor topları. Bana sadece dokunmak kalıyor. Onlarla oynadığım için çok mutluyum. Goller üst üste gelince çok sevindik” dedi.