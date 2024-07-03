2 Temmuz'da oynanan Avusturya - Türkiye maçı sonrası UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Dün oynanan EURO 2024 son 16 maçında Türkiye, Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Türkiye'nin gollerini Merih Demiral atarken Avusturya'nın golünü ise Gregoritsch kaydetti. Maçın sonunda UEFA "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

"Uygunsuz davranış"a soruşturma

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

Merih Demiral'dan açıklama

Konu ile ilgili açıklama yapan Merih Demiral, "Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.