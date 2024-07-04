Alman Bild gazetesinin iddiasına göre; A Milli Takımımızın Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği EURO 2024 maçının ardından yıldız oyuncu Merih Demiral’a, yaptığı Bozkurt işareti nedeniyle UEFA’dan 2 maç men cezası verildi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu iddiaları yalanladı.

TFF'den açıklama geldi

TFF, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, ‘Merih Demiral’a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi’ şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

UEFA'dan gelecek karar bekleniyor

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024’te son 16 maçında Avusturya’yı geçerek büyük bir başarıya imza attı, ancak Merih Demiral’ın sevinç sırasında yaptığı Bozkurt işareti, ulusal basında tartışma yarattı. TFF’nin açıklaması, bu iddiaların gerçek olmadığını belirtirken, UEFA’dan resmi bir ceza gelmediğini vurguladı.