EURO 2024'te Avusturya - Türkiye maçında Merih Demiral'a, yaptığı bozkurt işaretinden dolayı UEFA tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturma açıklaması şu şekilde: "UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır."

Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yaklaşık 30 sayfalık bir savunma hazırladı. Fakat bugün öğlen saatlerinde UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini açıkladı. Açıklamada,"Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir."

Avrupa basınında gündem oldu

Avrupa basını, Demiral'ın iki maçlık cezası için şu başlıkları kullandı:

Marca: 'Siyasi mesele'

The Guardian: 'Demiral kurt selamı nedeniyle 2 maç ceza aldı'

La Gazetta Dello Sport: 'En güzel gününü mahvetti!'

Bild: 'Dört suçtan suçlu bulundu!'

Türkiye'de tepkiler artıyor

Ülkemizde de birçok önemli isim Demiral'ın cezasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Uğur Dündar

"UEFA milli futbolcumuz Merih Demiral'a ceza vererek "ırkçılık" yapmıştır. Çünkü bozkurt, Atatürk'ün de Cumhuriyetin temeline yerleştirdiği, banknot ve pullara resmini koydurduğu Türklük sembolüdür. Bunu ırkçılık olarak görmek, Türk ulusuna karşı düşmanlık yapmaktır, ırkçılıktır."

Yağız Sabuncuoğlu

"UEFA, Jude Bellingham'ın savunmasını 5 gün boyunca inceledi ve kararını verdi. TFF ve Merih Demiral'ın savunmasını ise bu sabah aldı, 3 saat inceledi ve cezayı verdi!"

Fatih Altaylı

"Merih Demiral UEFA tarafından cezalandırılıyor ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı’dan çıt çıkmıyor. Şimdi ağırlığını koymayacaksa o koltukta olmasının kime ne faydası var! Servet Bey hayatta mısınız. Ses verin."

Ümit Özdağ

"Bozkurt yaparak galibiyeti kutladığı için milli futbolcumuz Merih Demiral a UEFA iki maç ceza verdi. Oysa Almanlar kartal, İngilizler ejderha, Fransızlar horoz, Hollanda milli takımı ise aslan sembollü formalar ile sahaya çıkıyor. Bu ceza kaldırılmaz ise milli futbol takımımız Hollanda maçına milli formaya işlenecek bozkurt amblemi ile çıkmalı. En azından maç öncesi ısınmaya ve milli marşlar törenine Bozkurt amblemli üstlük ile çıkılabilir."

Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kendi hesabından paylaştı.

Uzun yıllar FIFA ve UEFA’da üst düzey yöneticilik yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik de "Ben UEFA’da görevli, yetkili veya sorumlu olsaydım bu soruşturmanın başlatılmasına dahi izin vermezdim. Soruşturma ve verilen ceza sürecinde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır" ifadelerini kullandı.