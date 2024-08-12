Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, Euro 2024 kapsamında 2 Temmuz akşamı Türkiye ile Avusturya maçında gol atan A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, gol sevincinin Bozkurt işareti yaparak kutlamış, UEFA ise yıldız oyuncu Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ağustos Ayının Meclis Toplantısınin ilk birleşiminde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu'ndan Bahadır Altınkeser, Meclis'e bir önerge sundu. Önergede Türklüğün simgesi haline gelen Bozkurt işaretini yapan Merih Demiral'ın bozkurtlu gol sevinci heykelinin kente dikilmesi yönündeydi. Meclis üyelerini şaşırtan bu önerge, AK Parti ve MHP üyelerinin yanı sıra gündeme gelmesine ilişkin Kent Konseyi, Hukuk ve Kültür Komisyonlarına göndetrilmesine yönelik CHP'nin de 'kabul oyu' taşıdı.

Heykel kabul edildi

Meclis'e sunulan önerge, Kent Konseyi, Kültür ve Hukuk Komisyona gönderilmesiyle AK Parti ve MHP'nin uygun gördüğü önerge yeniden oylamaya sunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilk olarak tarafından destek görmemesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır'ın 'Evet' demesi yönünde değişiklik yapıldı. Meclis Başkanı Altay İnanç ise, yeniden oylamaya sunarak konunun meclis gündemine gelmesi yönünde oylamanın olumlu sonuçlandığı görüldü. CHP'li üyelerin ise oylamalarının ardından üç komisyona sevki yapıldı. Komisyona sevk edilen önergenin kabul edilmesi halinde Merih Demiral'ın bozkurt işaretli heykelinin dikilmesi yönünde harekete geçilecek.