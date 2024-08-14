İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, MHP’li Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser tarafından milli futbolcu Merih Demiral’ın heykelinin dikilmesi önerisi komisyonda oy çokluğuyla reddedildi.

Komisyon raporunda “Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinde belediye sınırları içerisinde herhangi bir yere heykel dikilmesiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır” denildi.

Komisyon kararında şu ifadeler yer aldı:

“Uygun görülen bir noktaya Milli Futbolcumuz Merih DEMİRAL’ın Bozkurt işareti yapan heykelinin yapılması talebine yönelik Yazılı Önergenin; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunmadığına; Kent Konseyi Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinde belediye sınırları içerisinde herhangi bir yere heykel dikilmesiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında olmayan bir konu hakkında da Belediye Meclisinin karar vermesi uygun olmayacağından' şeklindeki görüş doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına; Hukuk Komisyonunca 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde; Belediye Meclisinin görev yetkileri sayılmıştır. Bunlar arasında heykel yapılması gibi, esasen icrayı ilgilendiren bir hüküm yer almamıştır. Bu itibarla, karar organı olan Meclisin görev ve yetkisinde olmayan önergedeki istem konusu oyçokluğu ile uygun bulunmadı.”