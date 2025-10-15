Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı. Transfer iddiaları kısa süre içinde netlik kazanabilir.



Merih Demiral Al Ahli’de mi kalacak?

Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Merih Demiral dün gece Türkiye Milli Takımı adına iki gol attı. Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesiyle birçok kulübün listesinde yer alıyor. Ancak Al Ahli, sözleşmesini uzatmayı öncelik haline getirdi. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini paylaştı.

Savunmadaki performansıyla dikkat çekiyor

29 yaşındaki savunmacı, bu sezon Suudi Arabistan’da sergilediği performansla öne çıktı. Al Ahli'nin kısa süre içinde yeni kontrat için oyuncuyla masaya oturması bekleniyor.

Al Ahli’nin stratejisi

Kulüp, Merih Demiral’ın takımda kalmasını öncelik olarak belirlerken, transfer listelerinde yer alan diğer kulüplerin ilgisine karşı hızlı hareket etmeyi planlıyor.