Altın piyasasında uzun vadeli tahminler yeniden yukarı yönlü revize ediliyor. Fransız yatırım bankası Societe Generale, yayımladığı son emtia raporunda 2026 sonu için altın fiyatı hedefini ons başına 5.000 dolar olarak belirledi.

Bankanın analistleri, ETF girişlerinin hızla artması ve merkez bankalarının altın alımlarındaki istikrarın bu yükselişi desteklediğini ifade etti.

ETF girişleri ve merkez bankası alımları etkili oldu

Societe Generale analistleri Michael Haigh ve Ben Hoff, yayımladıkları değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“ETF girişleri güçlü seyretmeye devam ediyor ve merkez bankalarının alımlarının dirençli olması bekleniyor. Bu nedenle hedef fiyatlarımızı güncellemekte hem emin hem de zorunlu hissediyoruz.”

Analistler ayrıca, “Fiyatların 2026 sonuna kadar 5 bin dolara ulaşmasını bekliyoruz, çünkü girişlerin hızı önceki varsayımlarımızın çok üzerine çıktı” açıklamasında bulundu.

Altın fiyatları rekor seviyelere yakın

Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesi, dolar endeksinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin artmasıyla altın fiyatları yıl boyunca güçlü bir performans sergiledi.

Spot altın fiyatı bu hafta itibarıyla 3.600 dolar seviyesinin üzerinde işlem görerek tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Merkez bankaları rezervlerini artırıyor

Uzmanlara göre, merkez bankalarının rezervlerinde altının payını artırmaya devam etmesi, uzun vadede fiyatları destekleyen en güçlü faktörlerden biri olmaya devam edecek.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin, döviz rezervlerindeki çeşitlendirme politikaları kapsamında altın alımlarını sürdürmesi bekleniyor.