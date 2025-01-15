Merkez Bankası, 22 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi. İhaleye teklif tutarı 1 milyar 360 milyon lira olurken, gerçekleşen tutar ise 20 milyar lira oldu. Bu ihale için belirlenen faiz oranları şu şekilde ilan edildi:

Minimum faiz oranı: %47,5

Maksimum faiz oranı: %47,5

Ortalama faiz oranı: %47,5

999 Milyar 539 Milyon Liralık İhale

Merkez Bankası'nın bir diğer açtığı ihale ise 16 Ocak vadeli ve tutarı 999 milyar 539 milyon lira olan TL depo alım ihalesi oldu. Bu ihalede ise teklif ve gerçekleşme tutarı eşit oldu, yani toplam 999 milyar 539 milyon lira alım yapıldı. Bu ihalede belirlenen faiz oranları şu şekilde:

Minimum faiz oranı: %47,48

Maksimum ve ortalama faiz oranı: %47,5