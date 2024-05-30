Nisan ayı verileri yarın saat 14.30'da yayımlanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Döviz/Altın Dönüşümlü Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerini aylık olarak yayımlayacağını duyurdu. Nisan ayına ait veriler, yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden erişime açılacak.

Veriler nasıl yayınlanacak?

"Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığıyla yayımlanacak olan veriler, çeşitli kategorilerde sunulacak:

DDKKM-Gerçek Kişiler

DDKKM-Tüzel Kişiler

DDKKM-Toplam

TL KKM Bakiyeleri

Verilerin izlenme şekli

DDKKM Bakiyeleri : Dönüşüme konu olan döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerinin milyar ABD doları karşılığı olarak izlenecek.

: Dönüşüme konu olan döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerinin milyar ABD doları karşılığı olarak izlenecek. TL KKM Bakiyeleri: Milyar TL cinsinden gösterilecek.

Ayrıntılı bilgilere erişim

Ayrıntılı veri ve bilgilere, TCMB'nin EVDS platformunda "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" sayfası üzerinden erişilebilecek. Bu veriler, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir kaynak oluşturacak.