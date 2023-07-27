Erkan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Amaçlarının enflasyonla mücadele, ilk ve en önemli önceliklerinin de fiyat istikrarı olduğunu dile getiren Erkan, kredi sınırlandırması düzenlemelerinin hem enflasyonla mücadele hem de cari açıkla ilgili hedeflere dair olduğunu anlattı.

Erkan, "Attığımız adımlarda ilk amaç her zaman fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele. Bunun ikincil etkilerini de cari dengeyi iyileştirmek olarak görüyoruz. Yapacağımız düzenlemelere harıl harıl çalışıyoruz, dinamik şekilde önünüze sunacağız." diye konuştu.

Erkan, ticari kredilerde haziran ayındaki zayıf seyrin temmuzda toparlandığını bildirerek, bu yılın ilk 6 ayında Türk lirası ticari kredilerin yüzde 26 ile enflasyonun üzerinde, büyümeye devam ettiğini söyledi.

Attıkları adımlarda bütünsel yaklaşımın önemini vurgulayan Erkan, "Doğru seçildiği zaman etkilerini hemen akabinde görebiliyoruz ve gereken optimizasyonu yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesine yönelik Hazine desteğinin Merkez Bankasına devrine ilişkin soru üzerine Erkan, "Zaten Hazine bütçesinde bu şekilde oynaklıkların olmaması lazım. Bütçenin öngörülebilir olması için bunun olmaması lazım. Sayın Bakan (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) gayet net şekilde söyledi ve katılıyoruz. Bizim Merkez Bankası tarafından KKM'nin yönetilmesi, bütünsellik açısından daha uygundur." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, attıkları adımlara ilişkin "bir kere yaptık bitti" şeklinde bir durum olmadığını, düzenlemelerin devam edeceğini söyledi.

Kamu bankalarına döviz satışına dair protokol

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB arasındaki kamu bankalarına döviz satma olanağı sağlayan protokole ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Erkan, şunları kaydetti:

"Yazılan çok olabilir, doğru bir tane. Hazine protokolünü kullanmıyoruz. Merkez Bankasının kur istikrarı üzerinde de görevi vardır. Dolayısıyla bir kur seviyesi hedeflemiyoruz ancak kurdaki aşırılıklar görüldüğünde de müdahale, aşırılığı ve oynaklığı azaltmak amacıyla, Merkez Bankasının görev tanımındadır. Hazine protokolü kullanmıyoruz ama KKM'yle alakalı piyasayı oluşturmak bizdedir. Bunu da yaparken şeffaflığı vurguladık. Şeffaflık adına doğrudan satışla bankalara yapıyoruz."

Erkan, TCMB rezervlerini güçlendirmenin önemli olduğunu ve rezervin son 1,5 ayda 15 milyar dolar yükselmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bütün araçları kullanacağız ama hedefimiz kalıcı sürdürülebilir dış yatırımların ülkemize gelmesi. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan ve anons edilen yatırımlar da bu niteliktedir. Hedefimiz ve önceliğimiz bunlardır." dedi.

"Enflasyonla mücadele olmazsa olmaz"

Fiyat artışlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Erkan, "Enflasyonla mücadele zaten benim burada olmamın nedeni. Devlete ve milletimize hizmet. Refaha bir ucundan da yardımcı olabilirsek ne güzel. Allah nasip edebilirse ve bunda da kararlıyız. Enflasyonla mücadele olmazsa olmaz, sadece fiyat istikrarı değil. Milletin refahı için de bu çalışmalar." diye konuştu.

Erkan, geçmişteki faiz artışlarının başarıyla sonuçlandığının belirtilmesi üzerine ise "Geçmiş hakkında konuşmam. Önümüze bakalım. Yapmamız gereken çok iş var, vakit de değerli. İşleri hakkıyla hakkaniyetli şekilde verilere dayanarak yapacağız." ifadesini kullandı.

Erkan, en kısa zamanda yatırımcı toplantılarını gerçekleştireceklerini de söyledi.

Mevduat faizlerinde haziran ayında belirgin artış yaşandığını ve son dönemdeki düşüşün de bu artışın bir kısmının geri gelmesi olduğunu bildiren Erkan, bunun enflasyon beklentisiyle uyumlu seviyelere gelmesini beklediklerini dile getirdi.

"Mevduat faizlerinin durumuna iyimser bakıyoruz"

Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk lirası cinsinden yatırım araçları, tasarruf araçlarının çeşitlenmesi, Türk lirası sermaye piyasasının güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi çalışmalarımız arasında. KKM'den dövize geçiş düşük oranda seyrediyor. Yenileme oranları yüksek, Türk lirası mevduata geçişler yüksek. Sevindirici olan başka etken, para politikasının değişimiyle birlikte gözlemlediğimiz, off shore'un çekildiği... 'Bir duralım' dedi. Kademeli mademeli, kararlı yaptığımız hareketleri görüyorlar. Bireyler 'alım alım' diye giderken, satışa geçti. Kurumlarda yavaşlama zaten oluyor. Attığımız adımlar ne kadar temkinli, ihtiyati ve dikkatli atılıyorsa dövize giden kesim de durup bakıyor. Kurdaki düzelme de yaşandı. Sürdürülebilir dengeye doğru gitti. Bunun da etkilerini görüyoruz. O kadar kötümser değiliz, iyimser bakıyoruz şu anda mevduat faizlerinin olduğu duruma."

200 liradan daha yüksek banknotun basılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erkan, "Daha yüksek banknot üstünde çalışmıyoruz. Hedefimiz, enflasyonla mücadeledir." dedi.

"Hedefi değiştirmeyeceğiz"

Enflasyon hedefinin revize edilmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Erkan, hedefi değiştirmeyeceklerini, gereken adımları gerektiği zaman bütünsel bir şekilde atacaklarını belirterek, orta vadede enflasyonda tek haneli seviyeyi göreceklerini söyledi.

Erkan, atılan adımların kısa vadede enflasyonist bir etkisi olduğuna fakat uzun vadede enflasyonu olumlu şekilde etkileyeceğine ve iç talebi dengeleyeceğine dikkati çekerek, "Amacımız zaten dezenflasyon süreci ve sonrasındaki istikrarlı büyümeyi sağlayabilmektir. O bakımdan yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda gelecek yıl zirveyi ne zaman ve hangi seviyede görmeyi beklediklerinin sorulması üzerine Erkan, zirveyi 2024'ün 2. çeyreğinde ve yüzde 60 civarında beklediklerini bildirdi.

Erkan, Bankanın bağımsızlığıyla ilgi soruya, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Atacağımız adımlar veri odaklı, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde atılacaktır. Bunun aksi düşünülemez. Zaten para politikasındaki değişim de söz konusudur. Aksiyonlarımızdan da bu bellidir." yanıtını verdi.

Kredilere ilişkin hem enflasyonist etkilere yol açan hem de cari dengeyi iyileştirebilecek adımları attıklarını dile getiren Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakmamız şart. Faiz artırılmasının yeterli ve yetersiz niteliklendirilmesi, bu bütünsel yaklaşımın etkilerini inceledikten sonra yapılabilir. Bu ortamda bütünsel bir optimizasyona gitmek en ihtiyati ve en doğru yöntemdir." diye konuştu.

Erkan, attıkları adımlarla hem miktarsal sıkılaştırmayı hem de faiz artırımını kademeli şekilde devam ettirdiklerine dikkati çekerek, yeni atacakları adımlarda parasal süreçte istikrarlı ve kademeli gittiklerini bildirdi.

Atacakları adımların henüz bitmediğine işaret eden Erkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha 1,5-2 aydır karşı karşıyayız. İncelemeler ve etki analizleri önemli. Makro ihtiyati çerçevede piyasayı dengeye ulaştırabilmek için her attığımız adımın verisini almak çok önemli. Eğer bunu yapmayıp 'Biz normalleştik' deseydiniz, bu etki analizleri değerlerini almadan, etkilerini görmeseydik bu çok yanlış bir yaklaşım olurdu. Bizim bütüncül yaklaşımımız ve kademeli gidişimiz hem ekonomi hem dengelerin oluşmasına fırsat verme hem de enflasyon ve diğer etkileri görme açısından çok doğru."

Erkan, bir soruya cevaben de "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman, hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız." ifadesini kullandı.

"Rezervlerin güçlenmesi sevindirici"

Dış finansmanın iyileşmesi, risk primlerinin düşmesi, rezervlerdeki artışın güçlü seyretmesinin sevindirici olduğunu belirten Erkan, bunların para politikasının etkilerinin başladığını gösteren süreçler olduğunu dile getirdi. Erkan, geçiş sürecinde atılacak adımların hem miktarsal sıkılaştırmayı hem de kurdaki istikrarı sağlayacak şekilde, enflasyonla mücadele adına atıldığını kaydetti.

Geçiş sürecinde dış finansmandaki iyileşmenin devamını beklediklerini vurgulayan Erkan, Merkez Bankasının fonlamayı desteklediğini bildirdi.

Erkan, "Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanlığı stratejik vizyonu, bakanlıkların bunları uygulaması ve bankacılık sektöründe BDDK'nin düzenlemeleri söz konusu. Diğer kurumlarla eş güdümle çalışıyoruz. Fonlama açısından yapabileceğimiz desteği, cari dengeyi iyileştirecek şekilde yapmayı hedefliyoruz. Her attığımız adımda bir sonraki adımı optimize ederek gideceğiz." dedi.

Yüzden fazla düzenleme yapıldığını, bunların etkilerinin de bileşken olduğunu ifade eden Erkan, bileşken etkinin bankacılık sektörünün dinamiklerini değiştirdiğini söyledi.

Erkan, şunları kaydetti:

"Birbirine girişmiş ve bileşken düğümü çözerken tek tek, ince ince nokta atışı yaparak gitmek durumundayız. Çünkü burada bir sıkılaştırma yapılmış zaten. Bazıları sıkılaştırma yönünde hareket ediyor şu an, bazıları da değişik hedeflere yönelik gidiyor. Optimizasyon problemini çözdüğünüz zaman makro ihtiyati çerçevede en güzel etki analizinin anlaşılacağı nokta en kısıtlayıcı olanı bulmaktır. Bir taneyi çektiğinizde o da mevduat kısmı, diğerleri çok hızlı bir şekilde etkilerini göstererek bizim önümüzde sergilenecektir. Aşırılıklar oluşturmadan, zarar vermeden, kademeli olarak götürmek her merkez bankasının yaptığı bir stratejidir. Amerikan Merkez Bankası aynı şeyi yapıyor."

Optimizasyon ve geçiş sürecine devam edeceklerini vurgulayan Erkan, 2024 yılı dezenflasyon ve sonrasındaki istikrar sürecini daha iyi, daha verimli ve kalıcı, sürdürebilir şekilde etkilemeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.