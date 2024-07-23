Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanarak faiz kararını açıklayacak.

Saat 14.00'te yapılacak olan açıklamada, geçen ay yüzde 50 seviyesinde sabit tutulan politika faizinin bu toplantıda da aynı seviyede kalması bekleniyor.

Ekonomistlerin beklentileri

Ekonomistler, TCMB'nin bu ayki toplantısında da politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı yönünde görüş bildiriyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.