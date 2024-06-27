Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'te toplanarak haziran ayı faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Merkez Bankası, bu toplantıda da aynı kararı alabilir.

Haziran ayı faiz beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, haziran ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek. Piyasa analistleri ve yatırımcılar, faiz oranlarının yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyor. Geçtiğimiz ay yapılan toplantıda da Merkez Bankası politika faizini değiştirmemiş ve yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Piyasa katılımcıları anketi ne diyor?

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre, cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 seviyesinde. Bununla birlikte, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü. Bu durum, faiz oranlarının kısa vadede yüksek kalacağı ancak uzun vadede bir miktar düşüş göstereceği yönünde bir beklentiye işaret ediyor.