Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tutma kararı aldı. Haziran ayında olduğu gibi, Temmuz ayında da politika faizi yüzde 50'de sabit kaldı.

Enflasyon geçici olarak artabilir

TCMB tarafından yapılan açıklamada, Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir zayıflama kaydedildiği belirtildi. Ancak, Temmuz ayında yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, vergi ayarlamaları ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler nedeniyle enflasyonun geçici olarak artabileceği ifade edildi. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Enflasyon düşene kadar sıkı para politikasına devam edilecek

TCMB, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izlediklerini ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşlarını koruduklarını belirtti. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikasının sıkılaştırılacağı ifade edildi.

Yabancı para ve krediler için ek önlemler alındı

Kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek için yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alındığı belirtildi. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edeceği ifade edildi. Likidite koşulları yakından izlenerek gerektiğinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı vurgulandı.

Enflasyon yüzde 5 hedefine ulaşacak

Merkez Bankası, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde belirleyeceğini açıkladı. Enflasyon ve ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği ve fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılacağı belirtildi. Kararların öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alınacağı vurgulandı.