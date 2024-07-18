Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) Türk Lirası (TL) mevduata geçişi desteklemek amacıyla bankalara yeni talimatlar gönderdi. Bu talimatlarla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı düşürülerek TL mevduatının artırılması hedefleniyor.

KKM faiz oranı alt sınırında değişiklik

TCMB'nin yeni talimatıyla, KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Bu değişiklikle, vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edecek. Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için 'ek getiri' adı altında herhangi bir ödeme yapılmayacak.

TL mevduatının payını artırmak

Bu adımların amacı, KKM hesaplarının azaltılması ve TL mevduatının payının artırılması. Önceki uygulamada KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yeni uygulama ile bu seviye yüzde 35'e düşürüldü.

Uygulama tarihi

Yeni talimatlar 22 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Bu tarih itibarıyla bankalar, KKM hesaplarına uygulayacakları faiz oranlarını güncelleyecek ve yeni düzenlemeye göre hareket edecekler.